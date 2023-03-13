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Ломакинъ Осипъ
Ломакинъ Осипъ
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1794
Пол
Мужской
Отец
Ломакинъ Трофимъ
1774 г.р.
Мать
Ломакина (Шлемова) Февронья
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Ломакинъ Трофимъ
Мать:
Ломакина Февронья
Дурасовка
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