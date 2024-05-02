Захарова Тамара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Тамара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.195

Дочь: Хрусталёва Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
25.02.1950

Дочь: Бессонова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
23.02.1956

Сын: Захаров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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