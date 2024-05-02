Захарова Тамара Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.195
Дочь: Хрусталёва Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
25.02.1950
Дочь: Бессонова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
23.02.1956
Сын: Захаров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Филиппович
Смерть
Неизвестно