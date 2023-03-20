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Ворыпаева, Коробьина (Мельгунова) Авдотья Яковлевна
Ворыпаева, Коробьина (Мельгунова) Авдотья Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
После 1748
Пол
Женский
Отец
Мельгунов Яков Леонтьевич
Около 1628 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Мельгунов Яков Леонтьевич
Мать:
?
Смерть
После 1748
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