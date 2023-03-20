Ворыпаева, Коробьина (Мельгунова) Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорыпаева, Коробьина (Мельгунова) Авдотья Яковлевна

Ворыпаева, Коробьина (Мельгунова) Авдотья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1748

Пол

Женский

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельгунов Яков Леонтьевич

Мать: ?

Смерть
После 1748
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