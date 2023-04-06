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Самохинъ Георгій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.04.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1875

Отец: Самохинъ Ефимъ

Мать: Самохина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1894

Жена: Самохина Евдокия

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1901

Сын: Самохинъ Александръ

Мать ребёнка: Самохина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1915

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Самохина Евдокия

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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