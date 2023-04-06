Самохинъ Георгій
Место рождения
Дата рождения07.04.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1875
Отец: Самохинъ Ефимъ
Мать: Самохина Анна
Бракосочетание
11.02.1894
Жена: Самохина Евдокия
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1901
Сын: Самохинъ Александръ
Мать ребёнка: Самохина Евдокия
Рождение ребёнка
01.04.1915
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Самохина Евдокия
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан