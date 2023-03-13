Долгова Марья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий
Рождение ребёнка
15.01.1912
Сын: Долговъ Григорий
Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долговъ Яковъ
Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долговъ Георгий
Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долговъ Дмитрий