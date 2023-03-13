Долгова Марья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Марья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1912

Сын: Долговъ Григорий

Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долговъ Яковъ

Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долговъ Георгий

Отец ребёнка: Долговъ Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долговъ Дмитрий

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