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Авдотья
Авдотья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1741
Пол
Женский
Отец
Иванъ Аврамовъ
1713 г.р.
Мать
Василиса Афонасьева
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец:
Иванъ Аврамовъ
Мать:
Василиса Афонасьева
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