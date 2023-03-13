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(Сулява) Стефанида

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сулявъ Авдей

Мать: Сулява Агрофена Осипова

Рамодановка
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