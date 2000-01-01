Гамеров Симон-Ура Мордухович
Место рожденияДвинский уезд
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: Гамеров Мордух Симонович
Мать: не указана
Двинский уезд
Информация из документов архивного фонда "Первая всеобщая перепись населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям" в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курля... Показать все
Смерть
Неизвестно