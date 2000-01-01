Гамеров Симон-Ура Мордухович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамеров Симон-Ура Мордухович

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Место рождения

Двинский уезд

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Гамеров Мордух Симонович

Мать: не указана

Двинский уезд
Информация из документов архивного фонда "Первая всеобщая перепись населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям" в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курля... Показать все
Смерть
Неизвестно
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