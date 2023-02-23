однодворец Тарас Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1856
Сын: Однодворец Петр Тарасович
Мать ребёнка: Евдокия Алашеева
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алашеева
Смерть
Неизвестно