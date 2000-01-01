(Переседова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Переседов ?
Отец ребёнка: Переседов Фёдор
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ионова Мавра
Отец ребёнка: Переседов Фёдор
Рождение ребёнка
1888
Сын: Переседов ?
Отец ребёнка: Переседов Фёдор
Рождение ребёнка
1898
Дочь: ?
Отец ребёнка: Переседов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Фёдор
Смерть
Неизвестно