(Переседова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Переседова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Переседов ?

Отец ребёнка: Переседов Фёдор

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ионова Мавра

Отец ребёнка: Переседов Фёдор

Рождение ребёнка
1888

Сын: Переседов ?

Отец ребёнка: Переседов Фёдор

Рождение ребёнка
1898

Дочь: ?

Отец ребёнка: Переседов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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