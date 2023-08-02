Пензев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пензев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пензева (Корсунова) Наталья

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пензева (Корсунова) Наталья

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пензева (Корсунова) Наталья

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