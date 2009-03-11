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Кляпиков Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1961

Дата смерти

11.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1984

Дочь: Наймиллер Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Козаченко - Кляпикова Лилия Ивановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.01.1987

Сын: Кляпиков Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Козаченко - Кляпикова Лилия Ивановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козаченко - Кляпикова Лилия Ивановна

Смерть
11.03.2009
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