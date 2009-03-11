Кляпиков Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1961
Дата смерти11.03.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1984
Дочь: Наймиллер Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Козаченко - Кляпикова Лилия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1987
Мать ребёнка: Козаченко - Кляпикова Лилия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2009