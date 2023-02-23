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Суркова Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1874

Сын: Сурков (он Же Овчинников) Евстигней Николаевич

Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Николай Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1884

Сын: Сурков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Николай Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1892

Сын: Сурков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Николай Иванович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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