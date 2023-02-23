Суркова Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1874
Сын: Сурков (он Же Овчинников) Евстигней Николаевич
Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1884
Сын: Сурков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1892
Сын: Сурков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Николай Иванович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно