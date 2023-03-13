Хомякова Оксинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ
Рождение ребёнка
28.03.1784
Сын: Хомяковъ Ларионъ
Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хомяковъ Титъ
Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ
Рождение ребёнка
10.06.1789
Дочь: Хомякова Фекла
Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ
Рождение ребёнка
22.08.1792
Сын: Хомяковъ Андрей
Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хомяковъ Игнатий
Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хомяковъ Парамонъ