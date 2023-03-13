Хомякова Оксинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомякова Оксинья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1784

Сын: Хомяковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хомяковъ Титъ

Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1789

Дочь: Хомякова Фекла

Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1792

Сын: Хомяковъ Андрей

Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хомяковъ Игнатий

Отец ребёнка: Хомяковъ Парамонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяковъ Парамонъ

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