Постовалова (Суковатицина) Ефросиния Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постовалова (Суковатицина) Ефросиния Силина

Место рождения

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Мехонского острогу деревни Спициной крестьянина Силы Суковатицина по добровольному сватовству.
Бракосочетание
Около 1755

Муж: Постовалов (Парамонов) Ермолай Семенов

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Постовалова Ксения Ермолаева

Отец ребёнка: Постовалов (Парамонов) Ермолай Семенов

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Выдана взамужество в Мехонскую слободу за крестьянина.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Постовалов Михайло Ермолаев

Отец ребёнка: Постовалов (Парамонов) Ермолай Семенов

Бракосочетание
После 1767

Муж: не указан

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Вышла замуж после смерти первого мужа за крестьянина в Мехонскую слободу деревню Локти.
Смерть
Неизвестно

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