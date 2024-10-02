Постовалова (Суковатицина) Ефросиния Силина
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Мехонского острогу деревни Спициной крестьянина Силы Суковатицина по добровольному сватовству.
Бракосочетание
Около 1755
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Постовалова Ксения Ермолаева
Отец ребёнка: Постовалов (Парамонов) Ермолай Семенов
Выдана взамужество в Мехонскую слободу за крестьянина.
Рождение ребёнка
1760
Сын: Постовалов Михайло Ермолаев
Отец ребёнка: Постовалов (Парамонов) Ермолай Семенов
Бракосочетание
После 1767
Муж: не указан
Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Вышла замуж после смерти первого мужа за крестьянина в Мехонскую слободу деревню Локти.
Смерть
Неизвестно