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(Барабаш) Анастасия Ильинична

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.04.1897

Дата смерти

24.05.1897

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1897

Отец: Барабаш Илья Капитонович

Мать: Барабаш Елизавета Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-7,зап-26
Смерть
24.05.1897
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-42,зап.-12
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