Зверяко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверяко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Хамитова Хурия Ахметовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамитова Хурия Ахметовна
Развод
Неизвестно
Жена: Хамитова Хурия Ахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверяко Роман Александрович
Мать ребёнка: Хамитова Хурия Ахметовна