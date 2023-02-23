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Климов Онисим Климентьевич

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

15.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Климов (ильин) Мелетий Онисимович

Мать ребёнка: ?

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Климов (маштаков , Ильин) Макар Онисимович

Мать ребёнка: ?

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
15.08.1893
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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