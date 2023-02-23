Климов Онисим Климентьевич
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1831
Дата смерти15.08.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861
Сын: Климов (ильин) Мелетий Онисимович
Мать ребёнка: ?
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1864
Сын: Климов (маштаков , Ильин) Макар Онисимович
Мать ребёнка: ?
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
15.08.1893
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область