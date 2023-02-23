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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Ситников Матвей
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1896
Сын: Ситников Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Ситников Матвей
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно