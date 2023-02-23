Кожевников Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Степан Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: Наталия Степановна

Мать ребёнка: Кожевникова Ирина Иванова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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