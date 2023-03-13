Любимова Орина Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Любимовъ Савелий
Отец ребёнка: Любимовъ Григорий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1779
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Григорий
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Григорий
Смерть
1787
Дурасовка