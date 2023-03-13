Любимова Орина Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимова Орина Онисимова

Любимова Орина Онисимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Любимовъ Савелий

Отец ребёнка: Любимовъ Григорий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1779

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Григорий

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Григорий

Смерть
1787
Дурасовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close