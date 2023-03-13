Еруслановъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еруслановъ Иванъ

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Еруслановъ Иванъ

Мать: Ерусланова Наталья

Рамодановка
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