Федоринова (Буцкая) Прасковья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1877
Восприемники: Панкрат Акимович Смагин девица Матрена Феоктистовна Федоринова
Бракосочетание
08.11.1898
Поручители по жениху: Прокопий Ефимович Буцких Никита Панкратович Смагин Поручители по невесте: Федот Евдокимович Смагин Григорий Евдокимович Смагин
Рождение ребёнка
29.03.1906 ст.
Дочь: Буцкая (Федоринова) Матрена Павловна
Отец ребёнка: Федоринов Павел Егорович
Рождение ребёнка
03.05.1912 ст.
Сын: Федоринов Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Федоринов Павел Егорович
Смерть
Неизвестно