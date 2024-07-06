Федоринова (Буцкая) Прасковья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоринова (Буцкая) Прасковья Лаврентьевна

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Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

11.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1877

Отец: Буцкий Лаврентий Никитич

Мать: Буцкая Параскева Алексеевна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: Панкрат Акимович Смагин девица Матрена Феоктистовна Федоринова
Бракосочетание
08.11.1898

Муж: Федоринов Павел Егорович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: Прокопий Ефимович Буцких Никита Панкратович Смагин Поручители по невесте: Федот Евдокимович Смагин Григорий Евдокимович Смагин
Рождение ребёнка
29.03.1906 ст.

Дочь: Буцкая (Федоринова) Матрена Павловна

Отец ребёнка: Федоринов Павел Егорович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.05.1912 ст.

Сын: Федоринов Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Федоринов Павел Егорович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

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