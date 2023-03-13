Безсонова (Гореликова) Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1915
Дочь: Безсонова Александра
Отец ребёнка: Безсоновъ Георгий
Рождение ребёнка
15.04.1916
Сын: Безсоновъ Георгий
Отец ребёнка: Безсоновъ Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безсоновъ Георгий