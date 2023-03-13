Безсонова (Гореликова) Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова (Гореликова) Анастасия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1915

Дочь: Безсонова Александра

Отец ребёнка: Безсоновъ Георгий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1916

Сын: Безсоновъ Георгий

Отец ребёнка: Безсоновъ Георгий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсоновъ Георгий

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