Сулимова Ненила Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимова Ненила Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Сулимовъ Ларионъ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Сулимовъ Карпъ

Отец ребёнка: Сулимовъ Ларионъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Клубкова Пелагея

Отец ребёнка: Сулимовъ Ларионъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сулимовъ Карпъ

Отец ребёнка: Сулимовъ Ларионъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулимовъ Ларионъ

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