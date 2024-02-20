Фуното/Фонотов/Баркэт Георгий Петрович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения30.10.1974
Дата смерти22.04.1875
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
22.04.1875
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - кашель
Рождение
30.10.1974
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /