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Фуното/Фонотов/Баркэт Георгий Петрович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

30.10.1974

Дата смерти

22.04.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
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Место
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Смерть
22.04.1875
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - кашель
Рождение
30.10.1974

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Мария Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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