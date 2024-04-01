Тараненко Валерий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараненко Валерий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараненко Федор Иванович

Мать: Тараненко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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