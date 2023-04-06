Гавриловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Печерский Кирилъ
Мать: Печерская Матрена
Бракосочетание
?.01.1837
Жена: Гаврилова Фекла
Рождение ребёнка
21.01.1839
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла
Рождение ребёнка
03.12.1840
Сын: Гавриловъ Данила
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла
Рождение ребёнка
28.08.1842
Дочь: Басалаева Марфа
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла
Рождение ребёнка
09.02.1845
Сын: Гавриловъ Алексей
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла
Рождение ребёнка
07.12.1847
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла
Рождение ребёнка
19.07.1850
Сын: Гавриловъ Илья
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла
Рождение ребёнка
20.11.1852
Сын: Гавриловъ Александръ
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла
Рождение ребёнка
07.07.1855
Дочь: Гаврилова Евфимия
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла