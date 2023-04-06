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Гавриловъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Печерский Кирилъ

Мать: Печерская Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Жена: Гаврилова Фекла

Рождение ребёнка
21.01.1839

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1840

Сын: Гавриловъ Данила

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1842

Дочь: Басалаева Марфа

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1845

Сын: Гавриловъ Алексей

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1847

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1850

Сын: Гавриловъ Илья

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1852

Сын: Гавриловъ Александръ

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1855

Дочь: Гаврилова Евфимия

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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