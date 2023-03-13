Ширманова Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширманова Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ширмановъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ширмановъ Степанъ

Отец ребёнка: Ширмановъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Ширмановъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ширмановъ Ермолай

Отец ребёнка: Ширмановъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширмановъ Василий

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