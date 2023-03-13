Ширманова Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ширмановъ Василий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ширмановъ Степанъ
Отец ребёнка: Ширмановъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Олена
Отец ребёнка: Ширмановъ Василий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ширмановъ Ермолай
Отец ребёнка: Ширмановъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширмановъ Василий