Пузыня Евдокия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыня Евдокия Ефремовна

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1842 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Пузыня Ефрем Михайлович

Мать: Пузыня Матрёна Самсоновна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.05.1901 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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