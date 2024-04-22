Пузыня Евдокия Ефремовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Пузыня Ефрем Михайлович
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.05.1901 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно