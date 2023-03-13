Малаховъ Фадей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалаховъ Фадей

Малаховъ Фадей

avatar

Место рождения

Варваже Решетово тожъ

Дата рождения

1746

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Малаховъ Никита Петровъ

Мать: не указана

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Хохлова Татьяна

Мать ребёнка: Малахова Татьяна Кандратьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Малаховъ Василий

Мать ребёнка: Малахова Татьяна Кандратьева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Малаховъ Никита

Мать ребёнка: Малахова Татьяна Кандратьева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Малаховъ Николай

Мать ребёнка: Малахова Татьяна Кандратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Татьяна Кандратьева

Смерть
1791
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close