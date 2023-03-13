Малаховъ Фадей
Место рожденияВарваже Решетово тожъ
Дата рождения1746
Дата смерти1791
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Малаховъ Никита Петровъ
Мать: не указана
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Хохлова Татьяна
Мать ребёнка: Малахова Татьяна Кандратьева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Малаховъ Василий
Мать ребёнка: Малахова Татьяна Кандратьева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Малаховъ Никита
Мать ребёнка: Малахова Татьяна Кандратьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Малаховъ Николай
Мать ребёнка: Малахова Татьяна Кандратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область