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Селивоненко Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
До 1767

Муж: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович

Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Селивоненко) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Селивоненко Косьма Иванович

Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Селивоненко) Стефанида (Степанида) Ивановна

Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено, исходя из даты в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Селивоненко Иван Иванович

Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Селивоненко Анисим (Иоанисим) Иванович

Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Селивоненко Мирон Иванович

Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Место жительства
С 1786
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из первого упоминания в исповедальной ведомости за 1786 г.
Смерть
Неизвестно

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