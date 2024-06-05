Селивоненко Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
До 1767
Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Селивоненко) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Селивоненко Косьма Иванович
Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Селивоненко) Стефанида (Степанида) Ивановна
Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович
Вычислено, исходя из даты в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Селивоненко Иван Иванович
Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Селивоненко Анисим (Иоанисим) Иванович
Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович
Вычислено исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Селивоненко Мирон Иванович
Отец ребёнка: Селивоненко Иван (Иоанн) Сильвестрович
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Место жительства
С 1786
Исходя из первого упоминания в исповедальной ведомости за 1786 г.
Смерть
Неизвестно