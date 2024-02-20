Фурсов Роман Трофимович (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения01.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883
Бракосочетание
09.11.1901
Рождение ребёнка
02.04.1903
Дочь: (Фурсова) Акилина Романовна
Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
15.04.1905
Дочь: (Фурсова) Ирина Романовна
Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
18.05.1906
Дочь: (Фурсова) Елена Романовна
Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1910
Дочь: (Фурсова) Анисия Романовна
Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: (Фурсова) Марина Романовна
Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1915
Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна