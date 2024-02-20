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Фурсов Роман Трофимович (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

01.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883

Отец: Фурсов Трофим Васильевич (Солдат)

Мать: Фурсова (Уразова?) Елизавета Родионовна

Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
02.04.1903

Дочь: (Фурсова) Акилина Романовна

Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
15.04.1905

Дочь: (Фурсова) Ирина Романовна

Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
18.05.1906

Дочь: (Фурсова) Елена Романовна

Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
28.12.1910

Дочь: (Фурсова) Анисия Романовна

Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: (Фурсова) Марина Романовна

Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1915

Сын: Фурсов Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна

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