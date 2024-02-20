Лукьяненко Трофим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Трофим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Лукьяненко Федор Матвеевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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