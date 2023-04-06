Мамыкинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Мамыкинъ Митрофанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1789
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мамыкинъ Данила
Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Анна Иванова