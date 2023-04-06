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Мамыкинъ Степанъ

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мамыкинъ Митрофанъ

Мать: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1789

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Мамыкинъ Данила

Мать ребёнка: Мамыкина Анна Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Анна Иванова

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