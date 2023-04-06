Коробова (Чуракова) Екатерина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Чуракова) Екатерина Игнатьевна

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Место рождения

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

1809 г.р.
1811 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чураков Игнаий Лазарев

Мать: не указана

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.10.1806 ст.

Муж: Коробов Ефим Абросимов

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Коробова София Ефимова

Отец ребёнка: Коробов Ефим Абросимов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Коробов Федор Евфимов

Отец ребёнка: Коробов Ефим Абросимов

Рождение ребёнка
06.05.1820 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коробов Ефим Абросимов

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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