Коробова (Чуракова) Екатерина Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чураков Игнаий Лазарев
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1806 ст.
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Коробова София Ефимова
Отец ребёнка: Коробов Ефим Абросимов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Коробов Ефим Абросимов
Рождение ребёнка
06.05.1820 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коробов Ефим Абросимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно