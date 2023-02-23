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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Китаев (мещанин) Иван Филиппович

Отец ребёнка: Китаев (мещанин) Филипп

Рождение ребёнка
1845

Сын: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Китаев (мещанин) Филипп

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Китаев (мещанин) Петр Филиппович

Отец ребёнка: Китаев (мещанин) Филипп

Смерть
Неизвестно
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