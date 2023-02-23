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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Китаев (мещанин) Иван Филиппович
Отец ребёнка: Китаев (мещанин) Филипп
Рождение ребёнка
1845
Сын: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Китаев (мещанин) Филипп
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Китаев (мещанин) Петр Филиппович
Отец ребёнка: Китаев (мещанин) Филипп
Смерть
Неизвестно