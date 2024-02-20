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Черкас Яков Ильич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1852

Дата смерти

28.01.1879

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
1852

Отец: Черкас Илья Акритович

Мать: Черкас Александра Юрьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.01.1879
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-169,зап.-3
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