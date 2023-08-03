Калитов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калитов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1985

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1985

Отец: Калитов Александр

Мать: Калитова (Осипова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калитова (Козлова) Екатерина

Рождение ребёнка
27.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калитова (Козлова) Екатерина

Рождение ребёнка
18.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калитова (Козлова) Екатерина

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