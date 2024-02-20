Татар Антон Стефанович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Татар Стефан Ставринович
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1883
Сын: Татар Иван Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Сын: Татар Александр Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно