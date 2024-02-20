Татар Антон Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татар Антон Стефанович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Татар Стефан Ставринович

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1883

Сын: Татар Иван Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Татар Александр Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Татар Георгий Антонович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1895

Сын: Татар Иосиф Антонович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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