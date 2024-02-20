Цыбульник Петр Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский полк местечко Печенеги
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Цыбульник Андрей
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский полк местечко Печенеги
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Цыбульник Любовь Алексеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно