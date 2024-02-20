Цыбульник Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульник Петр Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский полк местечко Печенеги

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Цыбульник Андрей

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский полк местечко Печенеги
Рождение ребёнка
1774

Сын: Цыбульник Яков Петрович

Мать ребёнка: Цыбульник Любовь Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбульник Любовь Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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