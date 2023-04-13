(Клюева) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клюева) Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1849 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1849

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.02.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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