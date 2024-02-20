Прийменко Илья Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Илья Косьмин

Прийменко Илья Косьмин

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

10.07.1885

Дата смерти

18.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1885

Отец: Прийменко Косьма Григорьевич

Мать: Прийменко Феврония Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-78,зап-41
Крещение
10.07.1885
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Георгий Иванович Иващенко и Якова Ивановича Яновского жена-Соломония Петрова
Смерть
18.05.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - корь | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-172,зап-20
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close