Портнягин Василий Казак Р. Медвежьего Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1835
Рождение ребёнка
06.11.1835
Сын: Портнягин Михаил Васильев
Мать ребёнка: Портнягина (Дехтерева) Ирина Павлова
Рождение ребёнка
01.09.1842
Дочь: (Портнягина) Васса Васильева
Мать ребёнка: Портнягина (Дехтерева) Ирина Павлова
Смерть
Неизвестно