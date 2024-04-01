Портнягин Василий Казак Р. Медвежьего Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягин Василий Казак Р. Медвежьего Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Портнягин Матвей Капрал Р.Медвежьего Васильев

Мать: Портнягина (Кубрина) Домна Яковлева

Бракосочетание
09.01.1835

Жена: Портнягина (Дехтерева) Ирина Павлова

Рождение ребёнка
06.11.1835

Сын: Портнягин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Портнягина (Дехтерева) Ирина Павлова

Рождение ребёнка
01.09.1842

Дочь: (Портнягина) Васса Васильева

Мать ребёнка: Портнягина (Дехтерева) Ирина Павлова

Смерть
Неизвестно

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