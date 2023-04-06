Курбанова (Ежова) Варвара Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанова (Ежова) Варвара Фролова

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Ежов Фрол Константинов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Зелюкова Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Курбанов Степан Игнатиев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбанов Степан Игнатиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1861
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