Курбанова (Ежова) Варвара Фролова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Ежов Фрол Константинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Зелюкова Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Курбанов Степан Игнатиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1861