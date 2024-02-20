Чапни Харлампий Левтерович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Чапни Левтер Юрьевич
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Христина Харлампиевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно