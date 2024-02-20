Чапни Харлампий Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни Харлампий Левтерович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Чапни Левтер Юрьевич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Христина Харлампиевна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно
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