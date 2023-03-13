Коннова Авдотья Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Конновъ Матвей
Отец ребёнка: Конновъ Иванъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1737
Сын: Конновъ Галактионъ
Отец ребёнка: Конновъ Иванъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1742
Сын: Конновъ Григорий
Отец ребёнка: Конновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Конновъ Борисъ
Отец ребёнка: Конновъ Иванъ
Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конновъ Иванъ