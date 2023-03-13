Коннова Авдотья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова Авдотья Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Конновъ Матвей

Отец ребёнка: Конновъ Иванъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1737

Сын: Конновъ Галактионъ

Отец ребёнка: Конновъ Иванъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1742

Сын: Конновъ Григорий

Отец ребёнка: Конновъ Иванъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Конновъ Борисъ

Отец ребёнка: Конновъ Иванъ

Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конновъ Иванъ

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