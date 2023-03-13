Сорокина Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Стефанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

02.10.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1867

Сын: Сорокинъ Федоръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1869

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Павелъ

Смерть
02.10.1895
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Чахотки
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