Сорокина Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти02.10.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1867
Сын: Сорокинъ Федоръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ
Рождение ребёнка
04.05.1869
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Павелъ
Смерть
02.10.1895
Причина смерти: Чахотки