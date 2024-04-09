(Фоменко) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фоменко) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Петр Геннадьевич

Рождение ребёнка
1989

Сын: Ермолаев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ермолаев Петр Геннадьевич

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Дмитриенко (Ермолаева) Снежанна Петровна

Отец ребёнка: Ермолаев Петр Геннадьевич

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