(Фоменко) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1989
Сын: Ермолаев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Ермолаев Петр Геннадьевич
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Дмитриенко (Ермолаева) Снежанна Петровна
Отец ребёнка: Ермолаев Петр Геннадьевич