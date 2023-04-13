Колесникова Прасковья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1923
Дочь: Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Колесников Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
04.02.1928
Дочь: Евгения Захаровна
Отец ребёнка: Колесников Захар Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно