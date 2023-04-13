Колесникова Прасковья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Прасковья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1923

Дочь: Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Колесников Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
04.02.1928

Дочь: Евгения Захаровна

Отец ребёнка: Колесников Захар Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Захар Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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